Participante do assalto ao Banco Central é preso

A Polícia Civil de São Paulo prendeu ontem, em Londrina, no Paraná, Jean Ricardo Galian, 41 anos, que estava foragido desde 2005 por participar de um dos maiores assaltos a banco no Brasil, no Ceará.

Agentes da 1ª Disccpat (Delegacia da Divisão de Investigações Sobre Crimes Contra o Patrimônio) investigavam a atuação de uma organização criminosa e descobriram que Galian comandava parte da organização lá de Londrina. As apurações apontaram que ele tinha conexões com o tráfico de drogas, o que permitiu identificar onde o suspeito morava.

O foragido foi cercado no imóvel de alto padrão em que morava em Londrina e acabou se entregando. A ocorrência foi apresentada na unidade de polícia judiciária subordinada ao Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais). O criminoso é investigado por roubo e tráfico, além da possibilidade de participar de uma facção, de acordo com a Deic.

Galian estava foragido por participar do assalto ao Banco Central do Brasil, em agosto de 2005, conhecido como um dos maiores assaltos a banco da história do Brasil. Foram roubados cerca de R$ 164 milhões, sem disparar nenhum alarme. Os ladrões escaparam por um túnel de 80 metros de comprimento que demorou cerca de três meses para a escavação. O furto foi feito em um final de semana, quando o banco estava fechado, e a ação só foi percebida na segunda-feira.

O assalto foi tão marcante que inspirou o filme brasileiro “Assalto ao Banco Central”, de 2011.