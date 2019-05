Mega-Sena: prêmio deste sábado dá para comprar 90 apartamentos de luxo

A Mega-Sena paga neste sábado (dia 11) ao felizardo que conseguir acertar as seis dezenas sorteadas o maior prêmio da história da Mega e o terceiro maior da história das loterias da Caixa: são R$ 275 milhões

É tanto dinheiro que o ganhador poderia se dar ao luxo de comprar 90 apartamentos, com carro na garagem, nos bairros mais caros de todo o país.

Na poupança, esse dinheiro garantiria ao ganhador um juros de R$ 1.021.625,00 por mês.

QUE HORAS É O SORTEIO?

O sorteio desta quarta-feira será realizado a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo, mas não tem um horário certo para divulgação. Geralmente antes das 21h a Caixa faz a divulgação. O Metro Jornal divulga aos seus leitores assim que os números são liberados pela Caixa.

COMO APOSTAR

As apostas podem ser feitas até as 19h deste sábado em qualquer casa lotérica do país e também no Portal Loterias Online.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.