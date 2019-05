Governo estuda mudança no FGTS

O governo avalia mudanças de gestão e governança do FGTS, com o objetivo de aumentar a rentabilidade do fundo e modificar as possibilidades de saque. Segundo o secretário especial da Fazenda, Waldery Rodrigues, o estudo vem sendo feito de maneira cautelosa porque o FGTS é o maior fundo público, com um estoque de mais de R$ 500 bilhões.

Rodrigues disse que antes disso será feita a devolução de recursos do PIS/Pasep, com uma campanha para que a população saque os recursos, que chegam a R$ 22 bilhões. O objetivo da medida é impulsionar o consumo.

Corte no Orçamento

Segundo Rodrigues, o governo federal pode anunciar um novo contingenciamento do Orçamento no próximo dia 22 em função das reduções das projeções para o crescimento do PIB, o que também diminui as expectativas de receita do governo. Em março, já foi feito um bloqueio de R$ 29,8 bilhões, que afetou os recursos para educação.