Categoria de base do Flamengo volta a treinar no CT Ninho do Urubu

Depois de cumprir as exigências do Ministério Público, a categoria de base do Flamengo voltou nesta sexta-feira (10) a fazer atividades no Ninho do Urubu com a equipe sub-14. O Centro de Treinamento foi interditado para menores de idade desde o incêndio que matou 10 jogadores há 3 meses.

Os meninos, no entanto, não vão pernoitar no local, porque o CT está liberado apenas parcialmente. Segundo o Flamengo, as outras categorias só vão ao campo do Ninho do Urubu na semana que vem devido às demandas dos treinos de cada um dos times.

Cinco dos 16 sobreviventes são do sub-14: o zagueiro Naydjel Callebe, o atacante Wendel Alves, o lateral-direito João Vitor Gasparin, o meia Caike Duarte e o volante Rayan Lucas.

Sobre as investigações do incêndio, a Polícia Civil divulgou que o laudo sobre a tragédia aponta que o fogo começou em um curto-circuito no ar condicionado de um dos quartos e se alastrou rapidamente por causa do material que reveste as paredes dos contêineres.