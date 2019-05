Farmacêutica abre inscrições para processo seletivo de estágio cheio de benefícios

A empresa farmacêutica Boehringer Ingelheim recebe neste mês inscrições para seu programa de estágio. Estudantes podem atuar nos escritórios da empresa em três cidades do Estado de São Paulo: Paulínia, Itapecerica da Serra e na capital paulista.

O programa oferece oportunidades para diferentes áreas da empresa, desde controladoria e distribuição, até produção e comunicação. Os candidatos precisam estar matriculados em cursos do ensino superior e ter disponibilidade para dois anos de estágio.

As inscrições devem ser feitas no site Comunidade Empodera até o dia 29 de maio. Familiaridade com o pacote Office e mínimo de inglês básico a intermediário também são requisitos.

“Buscamos estudantes proativos, engajados, interessados em atuar em uma organização dinâmica, cuja missão é inovar para promover saúde e qualidade de vida às pessoas e aos animais”, diz o edital.

Além de bolsa auxílio, o estágio garante assistência médica e odontológica, vale refeição e vale alimentação, vale transporte, estacionamento ou ônibus fretado, descontos em medicamentos, e serviço de academias.