EMTU confirma fim da paralisação de ônibus em Guarulhos

A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) informou no início da tarde desta sexta-feira (10) o fim da paralisação organizada pelo Sincoverg (Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Empresas de Transporte de Guarulhos e Região), que afetou 119 linhas intermunicipais durante a manhã.

A empresa divulgou, em nota, que firmou um acordo no TRT-2 (Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região) para o retorno imediato da circulação de ônibus na região de Guarulhos, na Grande São Paulo. As operadoras que não voltarem a cumprir os horários de partida determinados serão multados em R$ 100 mil.

Durante a manhã, cerca de 300 mil passageiros da cidade vizinha à capital paulista ficaram sem transporte público municipal e intermunicipal. Os motoristas e cobradores da região pedem aumento salarial acima da inflação e a continuidade da PLR, a Participação nos Lucros e Resultados.

Para amenizar, a CPTM ampliou o número de viagens na linha 13-Jade, reduzindo o intervalo entre as composições para 10 minutos e aumentando a capacidade de passageiros de 7 mil para 10 mil por hora. Outras linhas da EMTU foram desviadas para ajudar a transportar os passageiros da região.