Confira a cotação do dólar, do euro e do bitcoin em tempo real nesta sexta, 10 de maio

A Bolsa brasileira atingiu em abril a marca histórica de um milhão de investidores pessoas físicas. No mês, a B3 alcançou 1.046.244 de cadastros ativos de pessoas físicas, mais de 63 mil novos CPFs em relação a março.

O Tesouro Direto também superou um milhão de investidores pessoas físicas em abril desse ano, com 1.006.547 cadastros ativos nessa modalidade no período.

“O Ibovespa, principal índice e termômetro do mercado atingiu, também esse ano (em março), os 100 mil pontos. Não podemos ignorar que há uma mudança em curso no mercado financeiro”, afirma Felipe Paiva, diretor de relacionamento com clientes da B3, que lançou ontem a pesquisa “Ecossistema do Investidor Brasileiro”.

