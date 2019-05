Supermercados apostam no autoatendimento

Os caixas de autoatendimento já são realidade em supermercados de grandes capitais brasileiras, o que vai ao encontro do desejo de 39% dos consumidores, segundo pesquisa da Apas (Associação Paulista de Supermercados).

“Temos de usar a tecnologia para proporcionar um grande momento de compra para o consumidor, fazendo ele esperar menos na fila e ter mais informações sobre a compra”, diz o diretor da Apas Show, Erlon Ortega.

Novas tecnologias apresentadas na Apas Show 2019, em São Paulo, prometem tornar o processo de compra ainda mais rápido, como a balança da Toledo do Brasil. “O próprio cliente digita o nome do produto e a etiqueta com o preço é emitida na hora”, diz o gerente Mário Francisco Pandolfo.

Já os “armários inteligentes” da Consinco podem ser colocados pelo varejista em locais de grade movimento. “O cliente faz a compra pela internet e recebe um código para retirar a compra no armário”, diz o diretor Sílvio Souza.