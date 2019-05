Polícia Civil investiga ex-funcionários de banco acusados de desvio de dinheiro

Dois ex-funcionários do Banco do Brasil são alvos de uma megaoperação deflagrada nesta quinta-feira (9) pela Polícia Civil do Distrito Federal. A suspeita é de que os acusados tenham desviado quase R$ 30 milhões da instituição financeira entre 2017 e 2018.

Os policiais cumprem 17 mandados de prisão temporária e 28 de busca e apreensão em Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, além do Distrito Federal. Também estão entre os alvos das ações empresários de 11 empresas terceirizadas que tinham contrato com o banco.

A operação é feita pela Coordenação de Combate ao Crime Organizado e envolve 140 agentes da unidade e de outras delegacias do país.