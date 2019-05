Pichadora despenca do 5º andar de um prédio do centro de SP

Os moradores de um prédio na rua Rocha, Bairro da Bela Vista, no centro de São Paulo, foram acordados na madrugada desta quinta-feira com os gritos de dor de uma mulher que despencou do 5º andar do prédio.

A mulher, cujo nome não foi divulgado, é uma tatuadora de 30 anos e estava pichando os andares superiores do prédio. Segundo a polícia, ela caiu de uma altura de 25 metros e foi levada ao Hospital das Clínicas com ferimentos graves.

Até o final da tarde não havia informações sobre o estado de saúde da mulher, que permanecia em atendimento de emergência.