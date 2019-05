Pedestre morre atropelado por ônibus no terminal São Mateus

Uma pessoa morreu atropelada nesta quinta-feira (9) dentro do terminal São Mateus, na zona leste de São Paulo. O acidente aconteceu às oito horas da manhã.

Segundo a EMTU, o atropelamento foi causado por um ônibus da linha 284 terminal São Mateus/terminal Santo André Oeste, operado pela concessionária Metra. O veículo acabou atingindo um pedestre, que teria se desequilibrado e caído da plataforma.

O SAMU foi acionado e constatou que a vítima morreu no local. Em nota, a EMTU informa que vai apurar as circunstâncias do ocorrido junto às autoridades competentes.

A plataforma E está bloqueada para perícia. Por isso, o embarque e desembarque de passageiros que aconteceria nesse setor está acontecendo no estacionamento dos ônibus, que fica dentro do terminal São Mateus.