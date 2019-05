ONU pede autorização a governo brasileiro para investigar milícias no país

Relatores da ONU (Organização das Nações Unidas) solicitaram autorização para fazer uma missão no Brasil para investigar as atuações das milícias no país. Eles disseram que os pedidos já foram apresentados no ano passado, mas o governo brasileiro ainda não deu sinal verde.

Esta semana, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witsel, foi denunciado às Nações Unidas depois de uma operação em Angra dos Reis, que contou com a presença do próprio chefe do executivo estadual, e terminou com tiros em um tenda evangélica.

Não há, pelo menos por enquanto, qualquer previsão de data da vinda dos relatores da ONU ao Brasil. Procurado, o Itamaraty disse que o governo brasileiro dá grande importância aos pedidos de visita dos relatores das Nações Unidas, mas informou que as missões serão agendadas “oportunamente”.