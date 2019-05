Mulher atacada pelo ex-marido com ácido morre

Cacia Regina Pereira da Silva, de 47 anos, havia sido atacada pelo ex-marido com ácido há cerca de 2 semanas, no Distrito Federal, e estava hospitalizada com 45% do corpo queimado, principalmente no rosto, tórax e nas pernas.

O crime foi planejado por seu ex-marido, o vigilante Júlio César Villanova, de 55 anos, com quem foi casada por 15 anos. Após jogar o ácido, ele ainda tentou atirar contra a vítima, mas a arma falhou. Ele se matou logo após o ataque.

Segundo o hospital, Cacia não resistiu à infecção causada pelas queimaduras e faleceu na manhã desta quinta-feira.

Nesta semana estava prevista uma cirurgia plástica para reconstrução definitiva do rosto da mulher.

Com informações do G1.