Metrô fecha estações da Linha 3-Vermelha neste domingo; veja horários

As estações do Metrô Guilhermina/Esperança, Patriarca, Artur Alvim e Corinthians/Itaquera (inclusive a área de transferência para a CPTM), em São Paulo, devem permanecer fechadas neste domingo até as 14h para retomar obras de modernização iniciadas na semana passada.

Neste período, será acionado os ônibus do PAESE (Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência) entre as estações Itaquera e Vila Matilde.

Confira o itinerário da Linha PAESE neste domingo:

Ida: Term. Metrô Itaquera, R. Eng. Sidney A. de Moraes, R. Dr. Luiz Aires, Av. Antonio Estevão de Carvalho, Praça Divinolândia, R. Paraisópolis, R. Astorga, Praça Nsa. Sra. Da Anunciação, Av. Antonio Estevão de Carvalho, Av. Dr. Bernardino Brito F. de Carvalho, Av. Gen. Lamartine, R. Joaquim Marra, Vd. Vila Matilde, R. Cumai, R. Evans, R. Alvinópolis, Term. Metrô Vila Matilde.



Volta: Term. Metrô Vila Matilde, Acesso, R. Celina, Vd. Vila Matilde, R. Joaquim Marra, Acesso, Av. Conde de Frontim, Av. Antonio Estevão de Carvalho, Praça Nsa. Sra. da Anunciação, R. Astorga, R. Lavras, Praça S. Domingos do Prata, Av. Alterosa, Praça Divinolândia, Av. Antonio Estevão de Carvalho, R. Dr. Luiz Aires, Acesso à Entrada 1, Term. Metrô Itaquera.

A partir das 14h a operação retorna ao normal em todas as estações da Linha 3 – Vermelha.