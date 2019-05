Mega-Sena: brasileiro já gastou R$ 1,38 bilhão em apostas desde a última sena sorteada

São 14 concursos da Mega-Sena sem vencedor. Quarenta e seis dias que os brasileiros falham na sorte de levar para casa o principal prêmio da principal loteria do país. Com previsão de pagar R$ 275 milhões no sábado (11), muitos céticos estão se convertendo para tentar a sua "fezinha" com uma aposta.

Só no sorteio anterior, cujo prêmio era de R$ 170 milhões, a Caixa Econômica Federal arrecadou R$ 302,8 milhões. Somando todo o dinheiro gasto com apostas desde que a última sena saiu, no dia 20 de março, os brasileiros já gastaram R$ 1,38 bilhão em tentativas frustradas de repetir o feito. Se todos os bilhetes tivessem apenas apostas simples, de seis dezenas, seriam 394,3 milhões de sequências erradas.

Veja também:

Mega-Sena: Ninguém leva prêmio milionário; agora são R$ 275 milhões em jogo

Coaf deixa ministério de Sérgio Moro e Funai recupera demarcação de terras indígenas

Nem todos podem dizer que o dinheiro foi desperdiçado. Mesmo sem o prêmio principal, outros 163.162 bilhetes levaram para casa fatias menores do bolo por acertarem cinco ou quatro dezenas – as famosas quinas e quadras. Foram R$ 193,5 milhões destinados a esses sortudos que bateram na trave – 2.305 fizeram a quina e 160.857 a quadra.

A cada concurso acumulado, a tendência é que o número de apostadores aumente, assim como o número final de sorteados. Quando o prêmio era de R$ 3 milhões, 63 acertaram a quina (R$ 25,9 mil cada) e 4.209 a quadra (R$ 554,72 cada). Já na noite de quarta-feira (8), 496 comemoraram a conquista da quina (R$ 35,2 mil cada) e 38.880 fizeram a quadra (R$ 758,57 cada).

Valor arrecadado em cada sorteio da Mega-Sena desde o último vencedor

Os sortudos que fizeram a quina e quanto foi pago

Os sortudos que fizeram a quadra e quanto foi pago

Concurso 2.150

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) deste sábado em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país. Também é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Para jogar, o apostador escolhe de 6 a 15 dezenas entre 60 números. Vence aquele (ou aqueles) que acertarem os seis números sorteados. Prêmios menores são distribuídos aos que acertarem 5 ou 4 números.

Veja os preços das apostas:

R$ 3,50 – seis números

R$ 24,50 – sete números

R$ 98 – oito números

R$ 294 – nove números

R$ 735 – dez números

R$ 1.617 – 11 números

R$ 3.234 – 12 números

R$ 6.006 – 13 números

R$ 10.510,50 – 14 números

R$ 17.517,50 – 15 números

Se não quiser escolher, a Caixa oferece a opção "Surpresinha", com números aleatórios. Com a "Teimosinha", é possível concorrer com a mesma aposta em mais de um concurso consecutivo.

*Com a colaboração de Fred Lopes.