Feira ajuda deficientes a encontrar emprego no ABC

O ABC recebe na sexta-feira (10) o primeiro feirão de emprego voltado para pessoas com deficiência. O evento é gratuito e será realizado a partir das 13h na sede do Consórcio Intermunicipal do ABC, em Santo André. A ação é organizada em parceria com o ITS (Instituto de Tecnologia Social).

A proposta é inserir pessoas com deficiência no mercado formal e oferecer suporte antes, durante e depois do processo.

Estarão presentes empresas de diferentes segmentos de Santo André, São Bernardo e Mauá, disponibilizando vagas de emprego e dando encaminhamento no processo seletivo, com análise de currículo e entrevista.

Para facilitar a participação, é possível preencher formulário no site do Consórcio. No dia do evento, é necessário apresentar currículo, RG, CPF, carteira de trabalho e laudo ou certificado de reabilitação profissional.

A feira será realizada das 13h às 17h na sede do Consórcio, que fica na avenida Ramiro Colleoni, 5, Centro, em Santo André.