Dupla Sena: Que horas sai o resultado do sorteio desta quinta, 9 de maio

Sem nenhum ganhador no sorteio anterior, o concurso 1933 da Dupla Sena vai pagar nesta quinta-feira (9) um prêmio de R$ 1,35 milhão para o apostador que acertar as seis dezenas no primeiro ou segundo sorteio.

No sorteio anterior, ninguém levou o prêmio principal, mas oito apostadores fizeram a quina no 1º sorteio e ganharam R$ 5,7 mil cada um, enquanto outros 15 fizeram os cinco pontos no 2º sorteio, ganhando cada um R$ 2,7 mil.

O resultado do sorteio será divulgado a partir das 20h (horário de Brasília), quando serão selecionados os números. As apostas podem ser feitas até as 19h em qualquer loja lotérica credenciada pela Caixa ou pela internet. A aposta simples, com apenas seis dezenas, custa R$ 3,50.