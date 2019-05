Veja a cotação do dólar, do euro e do bitcoin em tempo real nesta quinta, 9 de maio

Após dois dias em alta, chegando a picos acima dos R$ 4, o dólar recuou 0,91% nesta quarta-feira (8), cotado a R$ 3,93. A queda foi motivada pelos sinais de melhora no clima que rodeia a disputa comercial entre Estados Unidos e China.

No Brasil, o Ibovespa teve alta de 1,28%, chegando aos 95.597 pontos. O mercado enxergou positivamente a movimentação do governo Jair Bolsonaro em negociar com os partidos do Centrão a promoção de ajustes técnicos na economia.

Por fim, o euro abre o pregão nesta quinta-feira (9) cotado a R$ 4,4, após cair 1,01% durante a quarta-feira.

Confira as cotações das moedas em tempo real:

Dólar

Euro

Bitcoin