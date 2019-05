TRF do Rio vota contra habeas corpus e Temer pode voltar para cadeia

O Tribunal Regional Federal da Segunda Região, no Rio de Janeiro, reverter a decisão que concedeu habeas corpus em favor de Michel Temer e o Coronel Lima.

Eles foram presos no dia 21 de março durante a operação Descontaminação que investiga irregularidades nas obras da usina nuclear de Angra 3, mas foram soltos quatro dias depois.

O presidente do tribunal Abel Gomes e o desembargador Paulo Espírito Santo foram contra o voto do relator do caso desembargador Ivan Athié, e pediram o restabelecimento imediato da prisão dos dois.

Os demais réus, inclusive o ex-ministro Moreira Franco, permanecem soltos.