Tiroteio deixa ao menos 7 feridos em escola secundária dos EUA

Ao menos sete estudantes ficaram feridos durante tiroteio ocorrido numa escola secundária em Highland Ranch, subúrbio de Denver, no Colorado. Não foram divulgadas informações sobre mortos. Todas as outras escolas do distrito tiveram de ser imediatamente fechadas.

“Temos sete feridos confirmados, talvez oito, e não acreditamos que haja outro suspeito na escola”, disse Holly Nicholson-Kluth, do departamento do xerife do condado de Douglas, onde ocorreu o tiroteio no começo da tarde, pouco antes das 14h (17h em Brasília).

Dois suspeitos foram levados sob custódia pela polícia – dois alunos homens, um deles menor de idade. Um terceiro suspeito estaria foragido, segundo as autoridades.

A escola onde ocorreu o tiroteio é pública e tem cerca de 1.900 alunos que vão desde o jardim de infância até o último ano do ensino médio.