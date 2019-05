Suzane von Richthofen e Anna Carolina Jatobá deixam prisão para 'saidinha' do Dia das Mães

As detentas Suzane von Richthofen, condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais, e Anna Carolina Jatobá, condenada pela morte da enteada, Isabella Nardoni, deixaram a penitenciária feminina de Tremembé, interior de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (8). A saída das duas ocorreu em momentos separados entre as 8h e as 9h.

As duas aproveitam o direito de saída temporária para o feriado do Dia das Mães, que será comemorado neste domingo (12). Elas devem retornar ao presídio apenas no dia 14 de maio.

Em dezembro do ano passado, Suzane chegou a ser punida por ter sido flagrada em uma festa de casamento durante a saída de Natal. Após a Defensoria Pública recorrer, ela teve o direito reestabelecido. A detenta deve passar o feriado com a família do namorado em Angatuba, sudoeste paulista.

Anna Carolina Jatobá passou a se beneficiar de saídas temporárias em 2017 e, segundo sua defesa, irá se encontrar com os filhos adolescentes. Seu marido, Alexandre Nardoni – também condenado pela morte de sua filha – também obteve o direito à saída temporária, e deve deixar o presídio de Tremembé no Dia dos Pais, em agosto.