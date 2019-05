Quatro são assassinados em chacina na zona norte de São Paulo

Quatro pessoas morreram e uma ficou ferida após serem baleadas anteontem no Jardim Peri (zona norte), na terceira chacina do ano na Grande São Paulo.

Testemunhas afirmam que dois carros perseguiram e fecharam um táxi, onde estavam o motorista e mais quatro passageiros. Os ocupantes do carro, armados de fuzil, atiraram no táxi, acertando Donizete de Araújo Silva, Douglas Jacinto da Silva, David Gomes dos Santos e Everton Alves dos Santos, que morreram no local. Uma outra vítima foi levada ao Hospital da Vila Nova Cachoeirinha. Os atiradores fugiram.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) disse que o DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa) está investigando as mortes.