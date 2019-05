Previsão do Tempo: sol aparece e clima esquenta em São Paulo na quinta

Após uma quarta-feira (8) bastante fria na capital paulista, quinta-feira (9) deve trazer maiores temperaturas e céus mais abertos para o paulistano.

De acordo com a previsão do tempo do site Climatempo, o dia terá aberturas de sol, com períodos de muitas nuvens. O calor será maior no meio-dia, aumentando ao longo da manhã e diminuindo ao entardecer.

A temperatura máxima prevista é de 25 graus, enquanto a mínima fica em 15 graus, durante a madrugada até às 6h. Quem sai de casa cedo deve sentir frio, porém o clima esquenta ao longo do dia.

Não há previsão de chuva para toda a quinta-feira.