Mega-Sena: prêmio milionário rende R$ 629 mil ao mês na poupança

O concurso 2.149 da Mega-Sena paga nesta quarta-feira (dia 8) o terceiro maior prêmio de sua história. São R$ 170 milhões ao apostador que conseguir acertar as seis dezenas sorteadas, segundo estimativas da Caixa Econômica Federal.

Com esse prêmio, um apostador que resolver aplicar todo o dinheiro apenas em caderneta de poupança receberia por mês um juros equivalente a R$ 629 mil por mês.

Que horas é o sorteio

O sorteio desta quarta-feira será realizado a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo, mas não tem um horário certo para divulgação. Geralmente antes das 21h a Caixa faz a divulgação. O Metro Jornal divulga aos seus leitores assim que os números são liberados pela Caixa.

COMO APOSTAR

As apostas podem ser feitas até as 19h desta quarta-feira em qualquer casa lotérica do país e também no Portal Loterias Online.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.