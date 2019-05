Mega-Sena: confira os números e veja se é o mais novo milionário do país

O prêmio da Mega-Sena desta quarta-feira (dia 8) é um dos maiores da história da loteria. São anda menos do que R$ 170 milhões para o apostador que conseguir acertar as seis dezenas sorteadas no concurso 2.149.

É tanto dinheiro que o ganhador poderia comprar, por exemplo, três Bugatti La Voiture Noire, o carro mais caro do mundo, ou aplicar na caderneta de poupança e garantir para o resto da vida um juros equivalente a R$ 629 mil por mês.

Os números sorteados para a Mega-Sena nesta quarta-feira, 8 de maio, são:

21, 23, 37, 44, 46, 48

No concurso anterior, apesar de ninguém ter acertado o prêmio principal, 296 apostadores acertaram a quina. Cada um levou para casa um prêmio de R$ 37.666,84.

