Acompanhe a cotação do dólar, do euro e do bitcoin nesta quarta, 8 de maio

O dólar subiu na terça-feira (8) 0,29%, a R$ 3,9694 na venda, na segunda alta seguida. Na máxima, a moeda foi a R$ 4,0010. Já o Ibovespa voltou a fechar em queda, de 0,65%, a 94.388,73 pontos.

A deterioração nas relações comerciais entre Washington e Pequim após ameaças tarifárias do presidente norte-americano, Donald Trump, nos últimos dias, reavivou preocupações sobre o crescimento da economia global, particularmente da China, que se refletiram em posições mais defensivas nos mercados.

No Brasil, a comissão da Câmara dos Deputados que analisará o mérito da proposta de reforma da Previdência deu início aos trabalhos ontem. “Os próximos dois meses de discussão do projeto na comissão especial da Câmara ainda devem trazer turbulência, mas talvez menor do que vimos em março e abril”, avalia a equipe da Verde Asset Management.

