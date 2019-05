Companhia aérea oferece vagas de emprego para PCDs

A companhia aérea Azul irá contratar novos Tripulantes com algum tipo de limitação definitiva para atuar em várias áreas da companhia, incluindo funções em aeroportos, call center e administrativo. As vagas de emprego são para as cidades de São Paulo, Barueri, Campinas e Belo Horizonte.

A expectativa da empresa é preencher as vagas com profissionais que tenham algum tipo de deficiência. Com as admissões, a companhia espera repor postos de trabalho e atender ao crescimento da empresa no país.

Reuters

Para participar do processo seletivo, os interessados devem enviar seus currículos para o e-mail [email protected] citando no campo “Assunto” a localidade de interesse em trabalhar.

A candidatura também pode ser feita pelo site da empresa, www.voeazul.com.br, na seção “Trabalhe na Azul”. Os novos contratados têm início imediato em seus postos de trabalho.

Com informações da Azul

