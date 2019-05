Caminhão de carga fica preso após colidir com ônibus em São Mateus

Uma colisão grave ocorreu na manhã desta quarta-feira (8) na avenida Ragueb Chohfi, sentido Guaianases, na altura da rua Forte do Triunfo, em São Mateus. De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas tiveram ferimentos leves e foram levadas ao PS Nardini.

O VUC (Veículo Urbano de Carga) ficou preso entre um ônibus e um poste. A faixa da direita está interditada, no entanto, o motorista que segue no sentido do centro não consegue acessar a rua Forte do Triunfo.

O trânsito está muito lento nos dois sentidos.