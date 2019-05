Wesley Batista é denunciado pela segunda vez por utilizar informações privilegiadas no mercado financeiro

O Ministério Público Federal de São Paulo denunciou o empresário Wesley Batista pelo crime de insider trader pela segunda vez. Ou seja, ele é acusado de usar informações privilegiadas para conseguir ganhos no mercado financeiro.

Batista realizou operações cambiais com a Seara Alimentos e a Eldorado Celulose em maio de 2017. No mesmo mês, houve a divulgação do conteúdo da colaboração premiada que tinha firmado com o Ministério Público Federal com o irmão Joesley.

O episódio teve impactos no mercado de câmbio e o empresário teve ganhos de R$ 70 milhões em contratos de dólar que tinha negociado. Wesley já tinha sido denunciado pela prática para beneficiar a JBS e o processo está em tramitação na Justiça Federal de São Paulo.