Jovem diz ter sido espancada por seguranças em casa noturna da Vila Olímpia

Mais um caso de agressão na casa noturna Villa Mix, na Zona Sul de São Paulo, foi denunciado na segunda-feira (6) pela publicitária de 29 anos Taynara Diniz. Em seu Instagram, ela publicou fotos das marcas da violência em múltiplos locais do corpo, e narrou o ocorrido.

Taynara conta que, após um desentendimento do lado de dentro da boate, ela foi retirada da pista de dança por cinco seguranças da casa. Após uma discussão sobre o que havia ocorrido, a jovem foi levada para uma "sala dos fundos" – que, afirma, já é conhecida pelos frequentadores do local. Lá, ela teria sido espancada por cerca de cinco minutos pelas mesmas seguranças, que a impediam de sair.

"Levei socos na cabeça, nos olhos, costas, chutes nas pernas, tive o meu vestido rasgado, além da humilhação que passei", relata. Ela também afirma que as agressões só foram encerradas quando ela fingiu um desmaio.

Taynara diz ainda que testemunhas puderam ouvir a agressão do lado de fora da sala, e chegaram a bater nas portas para interromper a cena – porém, de início, foram ignorados.

"Após muita insistência e após dizerem que a polícia estava a caminho, abriram o portão e me jogaram para fora como um animal", escreve.

Não é a primeira vez que casos similares são relatados na casa noturna da Vila Olímpia. Em setembro de 2017, duas jovens acusaram seguranças de agressão e tortura, que teriam ocorrido também em um galpão nos fundos da boate.

De acordo com Brenda Silva e Carol Cabalero, as duas foram presas por 15 minutos enquanto levavam socos, tapas e chutes, até serem jogadas para fora. Quatro viaturas de polícia atenderam a ocorrência, e Taynara registrou o caso no 27º DP, no bairro Ibirapuera.

O boletim de ocorrência será agora transferido para o 96º DP, na Berrini, e a publicitária conta que pretende processar a casa.

O Villa Mix, à imprensa, afirma que irá divulgar uma nota com seu posicionamento sobre o caso nas próximas horas.