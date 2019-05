Governo recruta Luciana Gimenez e Ratinho para falar da reforma da Previdência, diz colunista

Para melhorar a opinião pública sobre a reforma da Previdência, o governo Bolsonaro decidiu lançar mão de estratégias de publicidade, se utilizando inclusive de personalidades da televisão.

De acordo com a coluna de Bela Megale no Jornal O Globo, publicada nesta terça (7), o governo federal planejou estrategicamente visitas, entrevistas e encontros com nomes da comunicação, como a apresentadora Luciana Gimenez, da Rede TV!, e Ratinho, do SBT.

Tomando uma rota diferente dos intervalos comerciais oficiais que já são de costume na televisão, a publicidade estaria também inserida nos próprios programas dos recrutados. A tática também pretende utilizar comunicadores do rádio.

Os profissionais seriam remunerados pelo governo por sua participação.

Outro método publicitário, a ser utilizado paralelamente, consiste na presença do próprio presidente Jair Bolsonaro em programas de auditório – como sua ida ao Programa Silvio Santos, também no SBT, no domingo (5). Luciana Gimenez também gravou entrevista com Bolsonaro na segunda-feira, para ser exibida hoje no Luciana By Night.

De acordo com a colunista, os anúncios passam a ser exibidos a partir da segunda quinzena de maio. A proposta seria explicar a reforma para o telespectador, e "convencê-lo de que as mudanças na aposentadoria são o melhor caminho para o país".