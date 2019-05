Previsão do Tempo: São Paulo tem quarta-feira fria, com céus nublados

Talvez inspirado pela nova temporada de Game of Thrones, o inverno está chegando a São Paulo. Nesta quarta-feira (8), as temperaturas devem despencar, de acordo com o site Climatempo.

Com previsão de máxima em apenas 22º, o tempo fica fechado por boa parte do dia. O sol abre durante a tarde, e pode haver garoa à noite e na manhã.

A mínima temperatura prevista fica em 16º.

Vale notar que as temperaturas prevista para o dia pelo Instituto Nacional de Meteorologia diferem deste quadro: apontam para máxima de 29º, mínima de 17º, e céu claro durante o dia todo.