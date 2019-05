Polícia investiga chacina na Vila Nova Cachoeirinha que deixou quatro mortos

A delegacia especializada em chacinas do DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa) vai investigar mais um caso, desta vez ocorrido na noite de segunda-feira (7), na favela do Peri Alto, região da Vila Nova Cachoeirinha, zona norte de São Paulo.

Homens armados, em dois carros, perseguiram e fecharam um táxi, onde estavam o motorista e outras quatro pessoas. As vítimas foram atingidas por tiros de fuzil.

Acionados por moradores, policiais militares chegaram no local e encontraram quatro mortos dentro do Renault Logan branco. Uma quinta vítima foi encaminhada para o Hospital Geral da Vila Nova Cachoeirinha, onde permanece internada.

Não se sabe o que motivou o crime. A polícia vai tentar encontrar eventuais câmeras de segurança que tenham registrado imagens que possam ajudar nas investigações.

Essa é a terceira chacina do ano na região metropolitana, com um total de 13 mortos. As outras duas chacinas ocorreram no Capão Redondo, zona sul da capital, e Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo.