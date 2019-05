PMs auxiliam em parto e levam mãe e bebê em viatura para o hospital

Uma equipe da Polícia Militar do Estado de São Paulo socorreu, nesta segunda-feira (6), uma gestante prestes a entrar em trabalho de parto no bairro Campo Belo, na capital paulista.

Os policiais, do 12º Batalhão Metropolitano, foram ao encontro de Lílian, que se encontrava em fortes contrações, deitada na calçada da Rua José dos Santos Júnior. Ao ver seu estado, perceberam que não haveria tempo de levá-la ao pronto socorro – portanto, decidiram iniciar o trabalho de parto no local.

Após o nascimento da criança e de procedimentos pós parto pelos PMs, ela e a mãe foram levadas de viatura ao Hospital São Paulo. O recém-nascido ainda ganhou colo de um dos oficiais no banco do passageiro do veículo. Confira o vídeo, divulgado pelo Twitter oficial da PM de São Paulo, abaixo:

Policiais Militares auxiliam parto no Campo Limpo. Confira: https://t.co/LXVSRmc2Ji pic.twitter.com/aOiqvGRnLD — POLÍCIA MILITAR – SP (@PMESP) May 7, 2019

Um dos policiais envolvidos na ação ainda posou para foto com o bebê, já atendido e no Hospital: