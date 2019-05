Motorista atropela homem em patinete e foge em São Paulo; Procon cobra empresas para orientar usuários

Um motorista fugiu após atropelar um homem em um patinete elétrico na manhã desta terça-feira (7) nos Jardins, zona oeste de São Paulo. O acidente ocorreu na avenida Brasil, uma das principais vias do bairro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o atropelamento aconteceu por volta das 5h40, na altura do cruzamento com a rua Guadelupe. O homem foi levado consciente ao Hospital do Exército, com uma fratura na perna e ferimentos na cabeça.

Como reflexo do acidente, uma faixa da via chegou a ser bloqueada por cerca de uma hora. O motorista deixou o local sem prestar socorro.

Na segunda-feira (6), o Procon-SP notificou quatro empresas que prestam serviço de aluguel de patinetes e bicicletas alugadas para que informem usuários sobre segurança ao utilizarem os veículos compartilhados.

Será necessário que os aplicativos informem o número de acidentes envolvendo os equipamentos, a velocidade máxima atingida por eles, o uso de equipamentos de segurança e restrições de idade e peso.