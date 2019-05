Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira o 3º maior prêmio de sua história

Acumulado pela 13ª vez, o prêmio da Mega-Sena desta quarta-feira, concurso 2.149, vai pagar R$ 170 milhões ao felizardo que acertar as seis dezenas premiadas.

Esse é o terceiro maior prêmio da história da Mega.

O sorteio desta quarta-feira será realizado a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.

Como Apostar

As apostas podem ser feitas até as 19h desta quarta-feira em qualquer casa lotérica do país e também no Portal Loterias Online.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.