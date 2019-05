Manifestantes no centro de São Paulo protestam por melhoras nas moradias

Manifestantes começaram um protesto na praça da República, no centro da capital paulista, na manhã desta terça-feira (7). De acordo com a PM (Polícia Militar), a reivindicação é por melhores condições de moradia.

O grupo está caracterizado com camisetas personalizadas e várias bandeiras. Eles chegaram a passar pela avenida Ipiranga e depois seguiram no sentido da rua Consolação.

O destino final dos manifestantes foi a avenida Paulista, que ficou totalmente bloqueada na direção do Paraíso com a rua Augusta. Segundo a CET, a interdição do local já se encerrou.