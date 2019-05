Justiça suspende atividades de mais uma barragem da Vale em Minas Gerais

Após decisão do Tribunal de Justiça de Minas, a Vale volta a suspender as atividades na Mina de Brucutu, em São Gonçalo do Rio Abaixo. Desta vez, a determinação foi a interrupção do funcionamento da barragem de Laranjeiras, que fica na cidade vizinha Barão de Cocais, mas é fundamental para Brucutu.

A mina é a maior do estado e representa 9% da produção da mineradora no país. A empresa afirma que a barragem é segura e tem laudo de estabiliade.

Desde o rompimento da barragem de Brumadinho, em que o número de mortos já chegou a 236, várias decisões da Justiça têm paralisado os trabalhos em minas da Vale, em Minas Gerais.