Concurso do Detran-SP: inscrições foram prorrogadas até dia 15

As inscrições para os interessados em disputar uma das 400 vagas do concurso público aberto pelo Detran-SP foram prorrogadas até dia 15 de maio.

Serão selecionados 200 oficiais de trânsito (19 na cidade de São Paulo), com salário de R$ 1.863. Como requisito, é necessário possuir o ensino médio completo ou um curso técnico profissionalizante de nível equivalente.

LEIA TAMBÉM:

Baleia tem reação surpreendente quando celular de turista cai no mar

Médico compartilha imagens impactantes para mostrar por que não se deve dormir com lentes de contato

As outras 200 vagas são para agentes de trânsito (36 delas em São Paulo), com vencimentos de R$ 4.657,50.

Para esta função, é necessário possuir graduação em curso de nível superior e CNH (Carteira Nacional de Habilitação) de, no mínimo, categoria B – para veículos de passeio.

As inscrições custam entre R$ 45 e R$ 75 e podem ser feitas no site da Fundação Carlos Chagas. A prova será realizada no dia 7 de julho e demandará conhecimentos gerais de língua portuguesa, matemática, informática e direito para ambas as profissões.

Já para agente de trânsito, é preciso responder ainda sobre o Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. As avaliações contarão também com redação.

O resultado preliminar será divulgado no dia 28 de agosto. Até o dia 30, candidatos podem solicitar vista e recurso nas notas. A convocação final acontece no dia 3 de outubro.