Casarão: Casa noturna em Santo André é destruída por incêndio

A Prefeitura de Santo André afirma que a casa noturna Casarão, no Centro, não possui Alvará de Funcionamento nem Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. O estabelecimento foi consumido por incêndio durante a madrugada de segunda-feira (6).

O Casarão funcionava no andar de cima de uma lanchonete na rua General Glicério, na esquina com a rua Siqueira Campos. De acordo com a prefeitura, o estabelecimento também não possui as documentações e precisará apresentar, além dos alvarás, laudo técnico de estabilidade e segurança após o incêndio.

Ninguém ficou ferido no acidente, que terá as causas investigadas. A Defesa Civil esteve no local e não constatou necessidade de interdição.

Acidente de trânsito

O cruzamento onde ocorreu o incêndio na madrugada de ontem é o mesmo onde duas pessoas morreram na madrugada de domingo em acidente de trânsito. A colisão entre um ônibus intermunicipal e um Fiat Palio causou a queda de um poste de energia elétrica. A região central da cidade ficou sem fornecimento até o início da noite.

Os dois ocupantes do carro morreram na hora e uma terceira pessoa continuava internada ontem no CHM (Centro Hospitalar Municipal) em estado grave. De acordo com boletim da prefeitura, das vítimas que estavam no ônibus, duas se feriram. Uma mulher foi ejetada para fora do coletivo, passou por consulta com ortopedista e neurologista e teve alta médica. A segunda vítima era o motorista do ônibus, que teve ferimentos leves e não quis ir para o hospital.