Vazamento de água no túnel Anhangabaú deixa trânsito lento na região

O túnel Anhangabaú sofreu um vazamento de água nesta segunda-feira (6). Equipes da Sabesp foram acionadas para uma avaliação do ocorrido e informaram em nota que não há redes de água no local que possam estar causando o problema.

Neste momento, não há nenhum funcionário no ponto do incidente – nem da companhia, nem da Prefeitura de São Paulo. Também não há nenhum agente responsável pelo controle do trânsito.

Leia mais:

Parque da Independência, em São Paulo, será ampliado

Regras para patinetes em São Paulo saem em até 60 dias

A faixa da direita, que é a de ônibus, no sentido bairro, permanece interditada por cones da CET. Devido ao bloqueio, há lentidão para o motorista desde a avenida Tiradentes.

A água que escorre de um dos canos da parede do túnel forma uma grande poça no chão. Além do vazamento, há diversos sinais de infiltração e buracos no local.