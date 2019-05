Transexual é morta a pauladas em São Paulo

Uma transexual de 21 anos foi morta a pauladas na noite de sábado (4), na alameda dos Tacaúnas, no bairro da Saúde, em São Paulo. Uma testemunha contou à polícia que estava com Larissa Rodrigues da Silva quando um homem não identificado em um carro quase as atropelou.

Posteriormente, o autor retornou com o veículo, desembarcou com um pedaço de madeira e golpeou Larissa.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de agressão e, ao chegar no local, encontrou a vítima caída com ferimentos na cabeça.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu – foi acionado e levou Larissa ao Pronto Socorro Saboya, onde ela morreu. O caso foi registrado como homicídio. O agressor fugiu. Sua identidade ainda é desconhecida.

O caso foi registrado pelo 27º Distrito Policial.