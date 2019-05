Teto de prédio da JBS no Rio desaba e deixa feridos

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas no desabamento do teto da empresa JBS, no bairro Figueira, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (6), na Estrada Venâncio Pereira Veloso, n° 1349.

O Corpo de Bombeiros socorreu Lúcia Silva, de 52 anos, e Elisângela Alves, de 39 anos, que foram levadas para o Hospital Adão Pereira Nunes, na mesma região. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

A Polícia Civil realiza perícia no local e pediu, pelo menos, 10 mil reais de indenização por pessoa.