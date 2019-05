Prazo para regularização na Justiça Eleitoral termina nesta segunda

O prazo para regularizar a situação na Justiça Eleitoral vence nesta segunda-feira (6). Mais de dois milhões de eleitores correm risco de perder o título e arcar com prejuízos para adquirir documentos e financiamentos.

Estão em situação irregular as pessoas que não votaram nem justificaram ausência em três turnos seguidos. Para se regularizar, o eleitor precisa pagar uma multa de R$ 3,50 por turno e comparecer ao cartório eleitoral mais próximo com documento oficial com foto, comprovante de residência e o título de eleitor — caso ainda o tenha.

O eleitor pode utilizar o portal do TSE para consultar sua situação eleitoral, pesquisar o cartório mais próximo para se regularizar e gerar o boleto para pagamento da multa.

Além do risco de cancelamento do título eleitoral, quem não se acertar até a data-limite pode ficar impossibilitado de tirar passaporte, CPF ou carteira de identidade, de participar de concursos públicos e obter empréstimos de instituições financeiras públicas.

São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, 717 mil pessoas ainda precisam se acertar com a Justiça Eleitoral.