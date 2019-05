Polícia Rodoviária apreende 400 mil maços de cigarros contrabandeados no interior paulista

Um motorista foi preso pela Polícia Militar Rodoviária com 400 mil maços de cigarros contrabandeados na rodovia Raposo Tavares, em Assis, região de Presidente Prudente.

A carga apreendida era de origem paraguaia. Durante o patrulhamento no km 144 da rodovia, a equipe abordou o condutor de uma Scania/T-124 com placas do Paraná.

Em buscas dentro do veículo foram encontrados os cigarros e constatado que a nota fiscal apresentada pelo suspeito era falsa. Com isso, os policiais descobriram que os produtos eram originários do Paraguai, o que foi confirmado pelo motorista posteriormente. A ocorrência foi apresentada na Delegacia da Policia Federal de Marilia.

Além da apreensão em Assis, mais cedo, equipes do mesmo batalhão da PM Rodoviária apreenderam 300 mil maços de cigarros na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, também no interior de São Paulo.

Com as duas ações, foram localizados 700 mil maços do produto sendo contrabandeados em apenas um dia.