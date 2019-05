Metrô funciona normalmente nesta terça; funcionários aceitam proposta de reajuste

Os funcionários do Metrô decidiram na noite desta segunda-feira (6), em assembleia do Sindicato de Metroviários de São Paulo, não realizar a paralisação prevista para esta terça (7).

A categoria, desde abril em campanha para aumento salarial, acatou a decisão do TRT-SP (Tribunal Regional do Trabalho), que aplicou reajuste do salário da categoria em 4,99% com base no Fipe/IPC a partir de maio. O sindicato também concordou em deixar de usar coletes e adesivos da greve.

A informação do funcionamento normal foi confirmada pelas redes sociais do Metrô de São Paulo, autarquia responsável pela operação do sistema metropolitano da capital paulista. Confira a publicação:

O Metrô vai operar normalmente nesta terça-feira (7) pic.twitter.com/PfPA8GBOB2 — Metrô de São Paulo (@metrosp_oficial) May 6, 2019

Esta foi a terceira vez que os funcionários do Metrô de São Paulo recuam de uma ameaça de paralisação – a primeira foi em fevereiro e a última na semana passada, inicialmente adiada para esta semana.

No dia 29 de abril, foi realizada uma audiência de conciliação no TRT-SP (Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo), que não teve acordo. O desembargador Rafael Pugliese Ribeiro determinou que seja pago reajuste com base no IPC-Fipe já a partir de maio. Os trabalhadores pediam reposição de 4,31% pelo ICV-Dieese e aumento real de 19,1% –relativa a cinco anos.