Edifício Martinelli reabre mirante ao público no Centro de São Paulo

O edifício Martinelli reabriu para o público as visitações ao terraço no topo do prédio. Localizado no centro histórico da cidade, o mirante é um dos principais pontos turísticos de São Paulo e proporciona uma visão panorâmica da capital. O passeio é gratuito, mas é preciso fazer inscrição com pelo menos 30 minutos de antecedência, no local.

O espaço estava fechado desde março de 2017 para obras de restauração e melhorias. O prédio, que completa 90 anos em 2019, é considerado o primeiro arranha-céu da capital.

No mês passado, a Prefeitura de São Paulo publicou para consulta o edital que prevê a concessão do mirante do Martinelli para que a iniciativa privada transforme o local em um espaço de lazer e cultura.

O Martinelli está localizado na avenida São João, 11 a 65, (centro). Os horários de visitação são das 11h às 17h30, de segunda a sexta, e das 11h às 18h30 de sábados, domingos e feriados. As inscrições para as visitas são feitas no local, 30 minutos antes da sessão em grupos de, no máximo, 15 pessoas.