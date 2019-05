Bolsonaro assina decreto que facilita acesso a armas para caçadores e colecionadores

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) disse ontem que assinará decreto amanhã para facilitar a vida de caçadores, atiradores e colecionadores de armas. O texto deve trazer novas regras para quantidade de munição e transporte de arma municiada. A declaração foi dada na porta do Palácio do Alvorada após questionamentos de pessoas que aguardavam do lado de fora. Bolsonaro assinou em janeiro decreto que flexibilizou a posse de armas no país. O presidente participou ontem do enterro da mãe de um ex-funcionário.

Mídia

Jair Bolsonaro usou sua rede social ontem para rebater fala do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em entrevista à Folha de S.Paulo e ao El País. Na ocasião, o petista disse que se arrependia de não ter regulamentado a mídia. “Em meu governo, a chama da democracia será mantida sem qualquer regulamentação da mídia, aí incluídas as sociais. Quem achar o contrário, recomendo um estágio na Coreia do Norte ou Cuba”, escreveu o presidente.