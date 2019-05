Como o bebê real se chamará? Saiba as principais apostas para o nome do filho de Harry e Meghan

Após sanada a grande expectativa pelo nascimento – e o sexo – do primeiro filho do Príncipe Harry e da duquesa de Sussex, Meghan Markle, os súditos agora se concentram no nome que o casal escolherá para o bebê real, um menino, que nasceu na manhã desta segunda-feira, 6 de maio, em Londres.

O site Oddscheker, que reúne aposta de todos os tipos, elencou alguns nomes tradicionais da realeza britânica. James e Arthur lideram os palpites, mas o vovô Charles e o bisavô Philip também estão na parada. Veja o top 10: