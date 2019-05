Justiça suspende leilão de ativos da Avianca Brasil

Em decisão liminar, a Justiça de São Paulo suspende o leilão da Avianca Brasil, que estava programado para esta terça-feira (7). A decisão atende a um pedido feito pela empresa Swissport Brasil, que atua com serviços de logística em aeroportos.

Estavam credenciadas para participar três empresas do setor: Azul, Gol e Latam. O pregão faria parte do processo de recuperação judicial da empresa, que começou em dezembro para tentar encontrar uma solução para dívidas que somam mais de R$ 3 bilhões.

No leilão, seriam vendidas autorizações de pouso e decolagem da companhia aérea nos principais aeroportos brasileiros, além do programa 'Amigo', de fidelidade, com quase 3 milhões de clientes cadastrados.

